-NATO KADDAFİ'NİN KARARGAHINI VURDU TRABLUS (A.A) - 12.05.2011 - NATO uçaklarının Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahını vurduğu, 6 kişinin öldüğü bildirildi. Bir hükümet yetkilisi, bu sabah uçaklardan atılan füzelerin başkent Trablus'taki Bab-ül Aziziye'deki karargaha isabet ettiğini, 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkili, ölenlerin sivil olduğunu söylerken, bu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. -KAHİRE KONSOLOSU DA MUHALİFLERİN SAFINDA- Libya'nın, Mısır'ın başkenti Kahire'de görevli konsolosu Farac Said El Aribi, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan muhaliflerin safına geçtiğini bildirdi. Libya lideri Kaddafi ile yollarını ayırdığını ilan eden Libyalı diplomatlar arasına katıldığını belirten El Aribi, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Şubat 17 devriminde alınan şehit canlarına ve akıtılan şehit kanlarına karşılık, ben, Libya'nın Kahire Konsolosu Farac Said El Aribi, istifa ettiğimi ve 17 Şubat devrimine katıldığımı ilan ediyorum'' diye konuştu.