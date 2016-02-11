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Dünya
Deutsche Welle

NATO insan kaçakçılarıyla mücadeleye başlıyor

NATO'dan Türkiye ve Almanya'nın talebine olumlu yanıt geldi. İttifak, Türkiye ve Yunanistan'ın insan kaçakçıları ile mücadele operasyonlarına katılacak.

11 Şubat 2016 18:10


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında NATO'nun Ege Denizi üzerinden sığınmacı taşıyan insan kaçakçılarına karşı yürütülen mücadeleye katılacağını duyurdu. Carter, NATO'nun hazırlıklara başladığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bir donanma birliğinin Ege'ye doğru derhal yola çıkacağını ve birlikte yer alan gemilerin Almanya'nın yönetiminde olacağını söyledi.

Stoltenberg, birliğin insan kaçakçıları ile ilgili istihbarat toplayacağını ve görevinin sadece gözetlemekle sınırlı kalacağını ifade etti. Genel Sekreter, gemilerin durdurulması ya da geri püskürtülmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Muhalefetten eleştiri

Ancak Almanya'da muhalefet NATO'nun insan kaçakçıları ile mücadeleye katılmasını eleştiriyor. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, bunun insan kaçakçıları ile mücadeleden çok mültecilere karşı yürütülen bir operasyon olduğunu söyledi.

Yeşillerin güvenlik politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger, "Akdeniz'de mültecilere karşı mücadele etmeyi NATO'nun bir görevi olarak açıklamak tamamen yanlış bir yol ya da konu daha da askerileştirilmek isteniyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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