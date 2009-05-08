NATO ile Türkiye personel için anlaşma imzaladı

Napoli'deki NATO Müşterek Kuvvet Komutanı (COM JFC Naples), Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nden Oramiral Mark Fitzgerald, NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanlığı Karargahını (CC-Air HQ Izmir) ziyaret ederek Türkiye ile yabancı askeri personelin tabi olduğu şartları belirleyen bir anlaşma imzaladı.



NATO'nun Avrupa güney kanadından sorumlu bölgesel komutan olarak, NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanlığı üzerinde genel komuta sorumluluğunu taşıyan Oramiral Fitzgerald, Türk Dışişleri Bakanlığını temsil eden Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Tomur Bayer ile biraraya geldi. NATO ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, Türkiye'deki NATO kuvvetlerinde görev yapan yabancı askeri personelin tabi olduğu şartları belirleyen bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla, ilgili personel, bazı mallarla ilgili olarak vergi, gümrük resmi ve harçlardan muaf tutuluyor ve gerek NATO, gerekse Türkiye Cumhuriyeti için karşılıklı fayda sağlayan bir düzenleme getiriliyor.



NATO'da, uzun bir mesleki geçmişi bulunan Büyükelçi Bayer, anlaşma imza törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, konukseverliği için NATO İzmir Hava Unsur Komutanı Hava Korgeneral Lee McFann ve karargah personeliyle anlaşmanın gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Oramiral Fitzgerald ise konuşmasında, Büyükelçi Bayer'e cevaben, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanma sürecinin hızlandırılması için yapılan yoğun çalışmalar ve girişimler için teşekkür etti. Anlaşmanın NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanlığı'nda yaşam kalitesini arttıracağından emin olduğunu belirtti.



Oramiral Fitzgerald, imza törenine katılmanın yanı sıra, NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanlığı Karargah personeliyle bir araya gelerek, karargahın bölge çapındaki hava devriye vazifesiyle ilgili sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu ziyaret, Oramiral Fitzgerald'ın İzmir'deki NATO Karargahının kriz dönemlerindeki harekat görevleri hakkında bilgi alması ve Arnavutluk ile Hırvatistan'ın NATO'ya katılışıyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunması için önemli bir fırsat da yarattı. (DHA)

