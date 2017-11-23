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Bilim / Teknoloji

"NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor"

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Genel Direktörü Scheid, NATO'ya yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama yaptı

23 Kasım 2017 22:16

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Genel Direktörü Kevin Scheid, NATO'nun her ay yaklaşık 500 siber saldırıya uğradığını söyledi.

Scheid, Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2017 Yıllık Konferansı'nda ittifakın siber savunma alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Siber savunma alanında ülkelerin kabiliyetlerini geliştirmesi için bilgi paylaşımının kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Scheid, bu konuda NATO'nun Avrupa Birliği ile (AB) olan iş birliğine değer verdiklerini kaydetti.

"Tsunamilere benziyor"

Siber saldırıları tsunamilere benzeten Scheid, bu nedenle erken uyarı sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"NATO siber ağları her ay yaklaşık olarak 500 saldırıya uğruyor." diyen Scheid, saldırıların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

NATO, siber alanı da hava, kara ve denizin yanı sıra bir askeri alan olarak değerlendiriyor.

 

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