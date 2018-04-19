NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye yorumu: Beğensek de beğenmesek de…

Türkiye’nin terör saldırılarıyla en çok mücadele eden müttefik olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor” dedi. Stoltenberg, Türkiye’nin ‘çok önemli’ bir NATO müttefiki olduğunu söyledi.

Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir"

Toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, burada Yunan bir gazetecinin Ankara-Atina arasındaki son gerilimi sorması üzerine şu cevabı verdi:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."