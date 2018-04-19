T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye yorumu: Beğensek de beğenmesek de…

"Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir"

19 Nisan 2018 22:49

Türkiye’nin terör saldırılarıyla en çok mücadele eden müttefik olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor” dedi. Stoltenberg, Türkiye’nin ‘çok önemli’ bir NATO müttefiki olduğunu söyledi.

Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir"

Toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, burada Yunan bir gazetecinin Ankara-Atina arasındaki son gerilimi sorması üzerine şu cevabı verdi:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

ETİKETLER

NATOgenel sekreterijens stoltenbergtürkiye

İlgili Haberler

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü; işte ilk açıklama

Görüşmede Türkiye -NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı

Rusya, NATO ile Suriye'yi görüşecek

Rusya Savunma Bakanlığı gelen açıklamaya göre, Bakü'de NATO ile Suriye görüşülecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24