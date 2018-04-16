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Politika

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü; işte ilk açıklama

Görüşmede Türkiye -NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı

16 Nisan 2018 22:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 saat süren kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg’in Şam yönetiminin Duma’da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi.

Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Stoltenberg, görüşmenin ardından "NATO üyesi ülkelerin terörün her türlüsüne karşı mücadelenin önemi vurgulandı" açıklamasında bulundu.

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