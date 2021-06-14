NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kabil Havalimanı konusunda Türkiye kilit rolde ancak henüz karar alınmadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve sonrası yaptığı açıklamalarda Afganistan'da ABD ve NATO askerlerinin çekilme planları sürerken Kabil Havalimanı'nın denetlenmesi ve işletilmesi konusunda Türkiye'nin kilit rolde olduğunu söyledi ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını ekledi.

Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." dedi.

Stoltenberg, zirve sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

" İttifakımızda yeni bir sayfa açtık. Kritik konuları ele aldık."

"NATO'nun bir sonraki stratejik konsept kavramını belirledik. Burada değerlerimizi bir kez daha güçlendiriyoruz. NATO'nun gündemine bakacak olursak, hedeflerimiz yüksek seviyede, yönümüz net. Gelecekte müttefiklik olarak yapacağımız nelerdir?

Bu yıl 7. kez Avrupa müttefikleri ve Kanada'da harcamalarımızı artırıyoruz. 2014'den bu yana yüksek harcamalar yapıldı. Yeni yetkinliklere, NATO misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit yük anlamına geliyor. Müttefikler aynı zamanda daha fazla NATO'ya yatırım yapma kararı aldılar.

Kaynaklarımızı arttıracağız. Hem askeri, sivil, altyapı bütçelerimizi artıracağız. Daha fazla ortak eğitim gerçekleştireceğiz. Siber savunmada daha güçlü hale geleceğiz. Liderler ortak kararlar aldılar ittifakı daha güçlü hale getirebilmek için. Yeni operasyonel alanlarda da, siber güvenlik alanında da aldığımız kararlar var. Müttefikler siber savunma konusunda mutabık kaldılar.

NATO kendisini savunmaya kararlıdır mümkün mertebe verimli biçimde. Bunu her alanda geliştireceğiz. Stratejik bir sistem kuruldu, bunun için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. NATO bayrağı altında hizmet gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Afganistan'la dayanışmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi sürdüreceğiz. Amacımız NATO'yu rekabetçi dünyada daha güçlü hale getirebilmek."

Stoltenberg'in konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına geçildi.

NATO Genel Sekreteri'nin cevapları şöyle:

"Her zaman amacımız askeri bütçeyi güçlendirebilmek. Bugünkü kararlara bakacak olursak amacımız güçlendirmekti. Bizim için kilit konu bu. NATO'da sivil, altyapı ve askeri bütçe önemli. Bir başka karar da tüm bütçelerde bizim yüksek seviyede hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ek fonlara ihtiyacımız var. Burada daha fazla eğitim, iyi komuta kontrolü, daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Sivil bütçede ortaklarımız olması gerekiyor. Ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu NATO gündemini ortaya koymakta. Bizim müttefikliğimizi, ittifakı nasıl güçlendirebileceğimize bakmamız. Birlikte daha fazla yatırım yaparsak bu önemli olacaktır. Bugün üç bütçede de mutabakata vardık.

Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz."