NATO Genel Sekreteri: Türkiye'yi korumaya hazırız

Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye dahil bütün üye ülkeleri korumaya hazırız" dedi.

NTV'nin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye geldi. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Stoltenberg, "İttifak Türkiye dahil bütün üye ülkeleri korumaya hazırdır" dedi.

Bu yönde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Genel Sekreter, "Türkiye bundan 2 yıl önce Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için talepte bulunmuştu. İttifak sınırdaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak Ankara'dan henüz sınır güvenliğini artırmaya yönelik olarak resmi bir talep gelmedi" diye konuştu.

Stoltenberg'in Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmelerinde Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.