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Dünya

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye hâlâ demokratik mi?" sorusunu yanıtladı: Seçimler yapılıyor, muhalefet İstanbul'da seçimi kazandı...

"Bazı müttefikler Türkiye hakkında endişeleri dile getirdi"

15 Kasım 2021 16:10

T24 Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı söyleşide "Türkiye hâlâ demokratik bir ülke mi?" sorusuna "Seçimler yapılıyor, muhalefet İstanbul seçimlerini kazandı..." yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Axios için Jonathan Swan'ın sorularını yanıtladı. Stoltenberg "NATO için demokrasi ne anlamına geliyor?" sorusuna "Hukukun üstünlüğü, özgürlük; özgür seçimler" yanıtını verdi.

Swan, daha sonra "Türkiye hâlâ demokratik mi?" sorusunu sordu. Stoltenberg, "Seçimler yapılıyor. Muhalefet, İstanbul'da seçimi kazandı. Ancak tabii hepimiz biliyoruz, bazı müttefikler Türkiye hakkında endişeleri dile getirdi" dedi.

Swan, şöyle devam etti: "Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, gazetecileri hapse gönderiyor, seçimleri tekrarlıyor."

Stoltenberg ise şöyle yanıtladı: "Müttefiklerin bu konularda çok farklı görüşleri var. burada (Brüksel'deki NATO karargâhı) konuşuyoruz, meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar"

 

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