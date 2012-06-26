NATO Genel Sekreteri: Suriye'yi kınıyoruz, Türkiye'nin yanındayız

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, tüm NATO üyelerinin Suriye'yi kınadığını ve Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye, Suriye’nin vurduğu keşif uçağıyla ilgili NATO üyelerini bilgilendirdi. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Rasmussen açıklama yaptı.

Rasmussen, "NATO müttefikleri bu eylemi kınadılar. biz hepimizde türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu dile getirdik" dedi.

Rasmussen sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye istişare yapılması talebinde bulundu. Türkiye'nin daimi temsilcisi bize bilgi verdi. Buna dayanarakta NATO müttefikleri bu eylemi kınadılar. Biz hepimiz de Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu dile getirdik. Toplantıda 5. madde gündeme gelmedi. Bunu görüşmedik. 4. madde kapsamında istişarelerde bulunduk. Müttefikler güçlü desteklerini ve Türkiye birlikte olduklarını dile getirdiler. Suriye'nin bu durumu, bu gerilimi tırmanmamasını bekliyorum. Bu kabul edilemez bir eylem. Suriye'nin, benzer olayların olmaması için gereken önlemleri almasını bekliyorum. "