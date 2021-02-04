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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye ve Yunanistan açıklaması

"NATO'nun yapabileceği en önemli şey, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak"

04 Şubat 2021 20:12

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.

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