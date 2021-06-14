NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Pekin'in yükselişine ortak yanıt vermeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda "Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Pekin'in yükselişine ortak yanıt vermeliyiz" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargâhı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çin'in yükselişine ittifak olarak karşılık vermeliyiz. Zirve sonu açıklamasında Çin'e karşı net bir duruş göstereceğiz. Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor"

"Rusya'yla ilişkiler Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en düşük seviyede."

"(Afganistan'dan çekilme) Uluslararası havaalanı dâhil olmak üzere kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda Türkiye, dâhil olmak üzere NATO ülkeleri ile görüşmeler sürüyor. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası toplum için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devam etmesi açısından önemli."

"Rusya'yla anlamlı bir diyalog sürdürmek konusunda istekliyiz. NATO-Rusya Konseyi'nde bir görüşme için girişimde bulunduk ancak henüz Moskova'dan olumlu bir yanıt gelmedi. NATO ile Rusya arasında diyalog için görüşmeler sürüyor"

"Müttefikliğimizin çok önemli bir anındayız. 2030 Yeni stratejik konsept ile transatlantik ilişkilerde yeni bir bölüm açıyoruz"