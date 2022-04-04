NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç üye olmak isterse süreci hızlandırabiliriz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmasına dair dün bazı açıklamalar yaptı. Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya üye olmak istemesi halinde katılım sürecini hızlandırabileceklerini söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya'nın tepkisini çekiyor. Eskiden kontrol ettiği Ukrayna gibi ülkelerin askeri ittifaka katılma eğilimi göstermesini kabul etmeyen Moskova, bunu ülkenin güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Rusya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinin de NATO üyeliğinden rahatsız. Finlandiya ve İsveç'in ittifaka girmesine de kesinlikle karşı çıkıyor.

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine sıcak bakıyor

Helsinki ve Stockholm 1995'te Avrupa Birliği'ne katılsa da NATO'ya girmemişti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı istila girişimi sonrasında halkın NATO'ya desteği arttı. İsveç'te anketlerde 2013'ten bu yana NATO'ya destek yüzde 35'e kadar çıksa da Rusya - Ukrayna savaşının ardından bu oran yüzde 50'ye yükseldi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson 30 Mart'ta yaptığı açıklamada NATO üyeliğine açık olduğunu bildirmişti.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin iki hafta önce yayımladığı ankete göre katılımcıların yüzde 62'si, NATO'ya girmekten yana tavır koydu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de NATO'ya yeni üye kabul etme prosedürlerini Stoltenberg'le 28 Mart'ta görüştüğünü açıklamıştı.

Niinistö ayrıca son kamuoyu yoklamalarının halkın desteğini gösterdiğini savunmuş ve ittifaka katılmaları için referanduma gerek olmadığını çarşamba söylemişti.

CNN International canlı yayınında konu hakkındaki görüşleri sorulan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifaka katılıp katılmama kararının Finlandiya'ya ve İsveç'e ait olduğunu söyledi:

"Rusya tam da buna saygı duymuyor"

"Finlandiya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve kendi geleceklerine karar verme hakkına saygı duyuyoruz. Rusya tam da buna saygı duymuyor. Finlandiya NATO'ya katılmaya karar verişe bunun sonuçları olacağını söyleyerek gözdağı vermeye çalışıyorlar."

Aynı durumun İsveç için de geçerli olduğunu belirten Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke eğer başvurursa, 30 üyenin de bunu memnuniyetle karşılamasını bekliyorum. Finlandiya ve İsveç de isterse onları ittifaka nispeten hızlı bir şekilde almanın yollarını bulacağımızı umuyorum."