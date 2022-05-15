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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun tamamlanması için tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanması gerekiyor"

15 Mayıs 2022 16:25

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri ile ilgili Türkiye'nin tutumunu değerlendirerek, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasların sürdürüleceğini belirten Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun tamamlanması için tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanması gerekiyor. Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

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