NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerçekleştirilecek zirvede daha fazla karar alacaklarını ve caydırıcılıklarını yeniden konumlandıracaklarını açıkladı.
Brüksel'de yarın düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, caydırıcılığın yeniden konumlandırılacağını söyledi.
Savaşın Ukrayna’nın ötesine geçmemesi sorumlulukları olduğunu söyleyen Stoltenberg, yarınki zirvede Çin’in Rusya-Ukrayna savaşındaki yerinin de ele alınacağını söyledi.
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Çin’in Rusya’ya malzeme desteği sağlayabileceğinden endişeli olduklarını söyledi.
Stoltenberg, savaşta kimyasal silah kullanımının “geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi.