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Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi

16 Nisan 2018 15:46

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara\'ya geldi. 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Dışişleri Bakanlığı\'na geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Stoltenberg ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Genel Sekreter Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

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