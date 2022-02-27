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Dünya

NATO Genel Sekreteri, Putin'in "nükleer caydırıcı güçleri alarma geçirme" emrini değerlendirdi: Tehlikeli bir söylem

Stoltenberg, bu nedenle Ukrayna’ya desteği artırdıklarını söyledi

27 Şubat 2022 20:37

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emriyle ilgili “tehlikeli bir söylem” ifadesini kullandı.

CNN’e konuşan Stoltenberg, “Bu söylem ile Ukrayna’da bağımsız egemen bir devlete savaş açarak, Ukrayna’ya yönelik tam teşekküllü bir işgal yürüttüğünü birleştirirseniz durumun ciddiyeti artıyor” dedi.

Stoltenberg, bu nedenle Ukrayna’ya desteği artırdıklarını ve son hafta ve aylarda NATO’nun doğu kanadında varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Putin'in, 'NATO ülkelerinden gelen saldırgan açıklamaların ardından askeri komutaya, nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emri verdiği' açıklandı.

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