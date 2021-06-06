NATO Genel Sekreteri'nden Belarus ve Rusya'ya uyarı: Müttefiklerimizi korumaya hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'u NATO'nun doğu kanadını istikrarsızlaştıracak adımlar atmamaları konusunda uyardı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta gerçekleşecek zirve öncesi Alman Welt am Sonntag gazetesine konuştu.

Stoltenberg, "Minsk ya da Moskova'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı mütteffiklerimizi korumak ve savunmaya hazırız" dedi. NATO'nun Belarus'taki gelişmeleri yakından izlediğini söyleyen Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi devletlerin bölgesel bütünlüğünü ciddi bir şekilde ihlal ettiğini geçmişte görmek zorunda kaldık" dedi.

Moskova ve Minsk arasında iş birliğinin son aylarda artmaya başladığını tespit ettiklerini söyleyen Stoltenbergi Minsk'in giderek artan bir şekilde Moskova'ya bağımlı hâle geldiğini söyledi.

NATO Zirvesi'nin gündemlerinden birinin Belarus olduğunu söyleyen Stoltenberg, varolan ortaklık anlaşmasının geri çekilip yeniden değerlendirildiğini ekledi.

Belarus, geçen haftalarda bir sivil uçağı inişe zorladı ve içindeki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı. Avrupa Birliği, Belarus'a yaptırımlarla karşılık verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'yu ağırlamıştı.