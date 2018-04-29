NATO Genel Sekreteri: Kuzey Kore'ye küresel yanıt şart

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları oylamaya hazırlanırken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Pyongyang ile ilgili açıklamalar geldi.

Pazar günü BBC'deki bir televizyon programına katılan Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer programının "küresel bir tehdit olduğunu ve küresel bir cevaba ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

"Bu tabi ki NATO'yu da kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Büyük Okyanus'taki ABD'ye bağlı özerk Guam Adası'na olası bir saldırının, NATO'nun ortak savunma mekanizmasını harekete geçirip geçirmeyeceği konusunda ise açıklama yapmadı.

NATO antlaşmasının 5'inci maddesi, üye ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde tüm üye ülkelerin saldırıya uğrayan ülkenin yanında savaşa girmesini öngörüyor.

Stoltenberg "5'inci maddenin böyle bir durumda uygulanıp uygulanmayacağına dair spekülasyonda bulunmayacağım" dedi.

"Şu an tamamen çatışmaya nasıl barışçıl bir çözüm bulabiliriz ve nükleer füze programını durdurması için Kuzey Kore'ye nasıl baskı uygulayabiliriz, buna odaklandık."

Kuzey Kore'ye nükleer silah geliştirmeyi bırakma çağrısı yapan Stoltenberg, bunun Birleşmiş Milletler güvenlik kararlarının ihlali olduğunu ve "uluslararası barışa ve istikrara tehdit olduğunu" söyledi.

NATO Genel Sekreterinin açıklamaları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin son füze denemesine yanıt arayışı sırasında geldi.

Kuzey Kore'nin ilk kez Japonya üzerinden geçen ve balistik olduğu düşünülen bir silah kullanması bölge ülkelerinde ve ABD'de endişe yaratmıştı.

Pyongyang'a yönelik yaptırımların artırılmasını öngören ABD'nin hazırladığı karar tasarısı Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak.

ABD, hazırladığı son karar tasarısıyla Pyongyang'ın son gelir kaynaklarından bir kısmına son veren yaptırımları devreye sokmayı planlıyor.

Bunlar arasında Pyongyang'a petrol ambargosu uygulanması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un varlıklarının dondurulması da yer alıyor.

Ancak Rusya ve Çin daha fazla yaptırıma çekinceli yaklaşıyor.

Kuzey Kore, Washington daha fazla yaptırım talebini sürdürürse, ABD'ye "tarihindeki en büyük acı ve sefaleti çektireceğini" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi KCNA haber ajansı tarafından yayımlanan açıklamasında, "Eğer Washington daha sert yaptırımlar öngören yasadışı tasarıyı ayarlarsa, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti kesinlikle ABD'nin bedelini ödeyeceğinden emin olacak" dendi.

Açıklamada "Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti tarafından alınacak önlemler ABD'ye tarihindeki en büyük acı ve sefaleti yaşatacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini hızlandırması ve bunun karşılığında ABD'nin askeri müdahalede bulanabileceğine yönelik açıklamaları, Ağustos ayı başında bütün dünyada gerilimin artmasına yol açmıştı.

Son olarak Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un'un ABD'ye bağlı Guam adasına füze saldırısı planını şimdilik ertelediğini duyurmuştu.