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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye gelecek 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

13 Nisan 2018 19:47

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan\'da Türkiye\'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan 2018 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Genel Sekreter Stoltenberg\'in Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Bakanımızla biraraya gelecek olan NATO Genel Sekreteri, Sayın Milli Savunma Bakanımızla da görüşecektir. NATO Genel Sekreterinin ziyareti, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel\'de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan verecektir.\" 
 

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