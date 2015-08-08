NATO Genel Sekreteri: Çocukken Norveç NATO'dan çıkmalı diye şarkı söylerdim

Norveç İşçi Partisi Gençlik Kolları (AUF), Anders Behring Breivik’in 22 Temmuz 2011’de 77 kişiyi katlettiği Utoya adasında 4 yıl sonra ilk defa bir yaz kampı düzenledi. Kampa NATO Genel Sekreteri, eski Norveç İşçi Partisi ve başkan Jens Stoltenberg de katıldı. Stoltenberg, kampa katılan partili gençlere, gençlik yıllarında adadaki kamp yıllarında yaşadığı bazı ilginç anılarını paylaştı. Jens Stoltenberg, koro halinde Lenin'in de resmi bulunan bir metne bakarak, “Norveç, NATO'dan ayrılmalı” şeklinde bir şarkıyı söylediklerini açıkladı.

Genç aktivistler adada

Dünkü açılışta kurbanlar anılırken İşçi Partisi’nin gençlik kolu başkanı Mani Hussaini konuşmasına “Eve dönmek güzel” sözleriyle başladı. “22 Temmuz Utöya tarihinin unutulmaz bir parçası olacak...” diye de ekledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de attığı tweette “Utöya’da uyanmak, etrafın genç aktivistlerle çevrili olduğunu görmek çok güzel” ifadelerini kullandı.

Katliamdan kurtulan gençler de dün kapılarını açan yaz kampının misafirleri arasındaydı. Dehşetin tanıklarından Sverre Outhouse, 2011’deki saldırıda çok sayıda arkadaşını yitirdiğini anlatırken duygularını “Artık geri dönüş zamanı, arkadaşlarla iyi vakit geçirmenin vakti geldi” diyerek dile getirdi. Kampın programı çerçevesinde gençlere yönelik politik seminerler, sosyal aktiviteler de var.

Önceki gün itibarıyla sırtlarında kamp araç gereçleriyle adaya akın eden yüzlerce genç çadırlarını kurarken alanın yakınındaki kafeteryanın biraz ilerisindeki yapıda ise katliamın izleri, sembol olarak kapatılmayan kurşun delikleri göze çarpıyordu.

Polis korumasında

Bu arada ada çevresinde 2 polis teknesi güvenliği sağlarken gençler seminerlerin başlaması öncesinde dün spor karşılaşmaları da yaptı. Kimi delegenin giydiği tişörtlerin üzerinde “İşçi Sınıfının Kahramanı”, “Karanlık Gün” yazıyordu.

22 Temmuz 2011’de önce Oslo’daki Başbakanlık binasında bir patlama meydana gelmiş, tatil adası olarak bilinen Utöya’da da yaşları 14 ile 19 arasında yaklaşık 700 gencin bulunduğu kampta katılımcıların üzerine ateş açılmıştı. Saldırılarda aralarında bir Türk de olmak üzere 77 kişi ölmüş, 242 kişi de yaralanmıştı.

Aşırı sağcı, Nazi sempatizanı Breivik, olayda kullandığı silahlarla birlikte ele geçirilmiş, soğukkanlılıkla katliamını itiraf etmişti. Kendisini yargılayan mahkemede Nazi selamı vererek “Avrupa’yı çok kültürlülükten temizlemek” amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Breivik, “İslamın ne denli büyük bir tehlike olduğuna” dikkat çekmek için İşçi Partisi kampını kan gölüne çevirdiğini söylemişti. Norveç yasalarına göre en ağır ceza olan 21 yıllık hapis cezası almıştı.

Katliamın ardından İşçi Partisi’nin gençlik kollarının üye sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığına, bunların çoğunun göçmen ailelerin çocukları olduğuna dikkat çekiliyor.