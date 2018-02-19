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NATO gemileri Sarayburnu'nda demirledi

  Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi

19 Şubat 2018 20:11

 

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı\'na demirledi. 

Türk Deniz Kuvvetleri mensubu TCG Gaziantep ve İngiltere Deniz Kuvvetleri mensubu HMS Duncan İstanbul\'da yaptıkları liman ziyareti kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. TCG Gaziantep\'te düzenlenen toplantıda, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2\'nin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley açıklamalarda bulundu. 

GÖREV YASA DIŞI GÖÇÜ DURDURMAK

Mike Utley, gemilerin askeri ya da başka bir kriz durumda yardım gerektiğinde en yüksek hazırlık seviyesinde, ilk çağrılacak ve ilk reaksiyon göstererek görev grubu olduğunu ifade etti. 
Utley, “Gemilerin ikinci rolü yasa dışı göçü durdurmaktır. Yasa dışı insan kaçakçıları göçmenlerin Avrupa\'ya ulaşma konusunda en iyi yolun deniz olduğunu söylemektedir. Ne yazık ki, bu güvenli değildir. Birçok göçmen bu fikri canlarıyla ödemektedir. Göçmenlerin Avrupa\'ya kaçışını engellemek için beraber çalışmaktayız. Bu yasa dışı faaliyetleri tespit edip, yasaklayıp, denizlerin güvenliğini sağlamaktır. Son rol olarak ziyaretler gerçekleştirerek müttefik ülkeler desteklenmektedir. Bu ziyaretler de NATO, fikirlerini paylaşmaktadır ve denizlerdeki güvenliği artırmaktadır\" dedi. 

Utley\'in ardından söz alan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2\'nin Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hasan Özyurt,  “Bir Türk subayı olarak bu liman ziyaretinin müttefiklerimiz için, en iyi şekilde geçmesi için çaba harcıyoruz\" diye konuştu.

KAPALIÇARŞI\'DA KAYBOLDU

Açıklamalardan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mike Utley, en son ne zaman İstanbul\'a geldiklerinin sorulması üzerine, geçen yıl Temmuz ayında geldiğini belirterek, “Çünkü ziyaret etmek için mükemmel bir liman\" dedi.
Utley, ayrıca Cumartesi günü İstanbul\'u gezdiğini ve Kapalıçarşı\'da kaybolduğunu belirtti. 

YENİ GÖREVE GİDECEK

İhtisas alanı hava savunma maksatlı olan muhrip destroyer HMS Duncan ile ihtisas alanı hava, deniz, su üstü savunma maksatlı olan TCG Gaziantep firkateyni ziyaretinin ardından yeni görevi için Ege Denizi\'ne gidecek. 

(FOTOĞRAF)

 

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