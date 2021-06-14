"NATO, G7'nin Çin açıklamalarını daha sert bir seviyeye taşıyacak"

G7 ülkelerinin Çin'de insan hakları ihlalleri ve Tayvan üzerinde yaptığı açıklamanın Pekin tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından bugün NATO liderlerinin de Çin'i Batı ittifakı için bir "güvenlik riski" olarak tanımlaması bekleniyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün gerçekleşecek NATO Zirvesi'ni "Dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Haber için bilgi veren diplomatlar, NATO Zirvesi'nin son açıklamasında Çin'den bir "hasım" olarak bahsedilmeyeceği ancak endişelerin dile getirilerek Çin'in Rusya'yla askeri tatbikatlara katılması, siber saldırılar düzenlemesi ve hızla donanmasını geliştirmesiyle birlikte "Atlantik güvenliğine sistematik bir meydan okuma" olarak nitelendirileceğini söyledi.

G7 liderler zirvesinde altyapılarını iyileştirmek için yatırım yapmak isteyen gelir düzeyi düşük ülkeler için Çin'e alternatif bir destek planı oluşturulmasına karar verdi. G7 zirvesinde alınan kararların ardından Çin'den "Dünyanın kaderine küçük bir grup ülkenin karar verdiği günler çok geride kaldı" açıklaması geldi. G7 liderleri, Sincan'daki insan hakları ihlalleri, Hong Kong'un otonomisi ve Koronavirüs'ün kaynağının şeffaf bir şekilde incelenmesi konularına da değindi.

"NATO-Rusya ilişkileri en düşük noktada"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün The Times Radio'ya yaptığı açıklamalarda "NATO ve Rusya arasındaki ilişki, Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en düşük noktada. Ukrayna, Gürcistan gibi komşulara karşı askeri güç kullanma niyetini görüyoruz. Ancak aynı zamanda siber saldırılar da görüyoruz. Demokratik süreçlerimize müdahale olma çabaları görüyoruz" dedi.

NATO liderlerinin, söz konusu tehditler karşısında Biden'ın ABD'yi NATO'nun kolektif savunmasına yeniden bağlamasını umduğu belirtildi.