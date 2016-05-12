NATO füzesavar sistemi gelişiyor

Kuzey Atlantik İttifakı NATO Rusya'nın protestolarına
rağmen
Avrupa füzesavar sistemi projesini tamamlamaya kararlı
olunduğunu duyurdu. Romanya'daki iki füzesavar ateşleme merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in da katılacağı törenle
hizmete sokulacak. Bir diğer füzesavar üssü de Polonya'nın
kuzeyinde bulunan, Rusya'nın Kaliningrad kenti yakınlarındaki
Redzikovo'da kurulacak. Üssün temeli Cuma günü atılacak.
NATO'nun Avrupa'daki füze saldırılarından korunma sisteminde
Türkiye'deki radar istasyonu ile İspanya'nın
güneyindeki,
füzesavar sistemleriyle donatılmış dört Amerikan savaş gemisi de
bulunuyor. Almanya'daki Ramstein Amerikan hava üssü füzesavar
sisteminin komuta merkezi olarak faaliyet gösterecek.
Rusya, Romanya'daki füzesavar üssünün hizmete girmesiyle ilgili
açıklamasında bu projenin ‘zararlı ve yanlış' olduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mihail Ulyanov
bu üsten cruise
füzelerinin de ateşlenebilecek olmasının stratejik dengeye zarar
verdiğini söyledi.
‘Tehlikenin asıl kaynağı İran'
Füzesavar sisteminin Rusya'ya karşı kurulmadığını belirten
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Frank Rose Moskova'nın
kaygılarıyla ilgili olarak, ‘Rusya'nın iddialarının gerçeklerden
uzak olduğunu' belirtti. ABD Rusya'nın saldırı füzelerinin
savunma silahları tarafından erişilemeyecek kadar hızlı olduğu
tezini savunuyor.
Frank Rose, geçen yıl nükleer anlaşmaya varılmasının
gerginliği
azaltmış olmasına rağmen asıl tehlikenin İran'dan
kaynaklandığını belirtti. Amerikan dışişleri bakan yardımcısı,
‘İran'ın çeşitli kısa ve orta menzilli füzeler geliştirip
denediğini ve bu silahları üslendirdiğini' vurgulayarak,
Avrupa'daki NATO ülkelerinin İran füzelerinin menzili içinde
bulunduğunu ifade etti.
Romanya'nın Deveselu üssü ABD tarafından inşa edilip,
800 milyon
dolara mal oldu. Üs temiz ayında Varşova'da yapılacak
olan NATO
zirvesinde Kuzey Atlantik İttifakı'na devredilecek. NATO
füzesavarları orta menzilli roketleri atmosferdeki yörüngesinde
tahrip etme kapasitesine sahip. ‘Aegis' adlı füzesavar sistemine
ABD şimdiye kadar bir milyar dolar harcadı. Diğer NATO
üyelerinin mali katkısı son derece düşük kaldı. ABD, Almanya'dan
radar donanımlı savaş gemileriyle sisteme katkıda bulunmasını
istiyor.