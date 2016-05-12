NATO füzesavar sistemi gelişiyor

Kuzey Atlantik İttifakı NATO Rusya'nın protestolarına

rağmen

Avrupa füzesavar sistemi projesini tamamlamaya kararlı

olunduğunu duyurdu. Romanya'daki iki füzesavar ateşleme merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in da katılacağı törenle

hizmete sokulacak. Bir diğer füzesavar üssü de Polonya'nın

kuzeyinde bulunan, Rusya'nın Kaliningrad kenti yakınlarındaki

Redzikovo'da kurulacak. Üssün temeli Cuma günü atılacak.

NATO'nun Avrupa'daki füze saldırılarından korunma sisteminde

Türkiye'deki radar istasyonu ile İspanya'nın

güneyindeki,

füzesavar sistemleriyle donatılmış dört Amerikan savaş gemisi de

bulunuyor. Almanya'daki Ramstein Amerikan hava üssü füzesavar

sisteminin komuta merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Rusya, Romanya'daki füzesavar üssünün hizmete girmesiyle ilgili

açıklamasında bu projenin ‘zararlı ve yanlış' olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mihail Ulyanov

bu üsten cruise

füzelerinin de ateşlenebilecek olmasının stratejik dengeye zarar

verdiğini söyledi.

‘Tehlikenin asıl kaynağı İran'

Füzesavar sisteminin Rusya'ya karşı kurulmadığını belirten

Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Frank Rose Moskova'nın

kaygılarıyla ilgili olarak, ‘Rusya'nın iddialarının gerçeklerden

uzak olduğunu' belirtti. ABD Rusya'nın saldırı füzelerinin

savunma silahları tarafından erişilemeyecek kadar hızlı olduğu

tezini savunuyor.

Frank Rose, geçen yıl nükleer anlaşmaya varılmasının

gerginliği

azaltmış olmasına rağmen asıl tehlikenin İran'dan

kaynaklandığını belirtti. Amerikan dışişleri bakan yardımcısı,

‘İran'ın çeşitli kısa ve orta menzilli füzeler geliştirip

denediğini ve bu silahları üslendirdiğini' vurgulayarak,

Avrupa'daki NATO ülkelerinin İran füzelerinin menzili içinde

bulunduğunu ifade etti.

Romanya'nın Deveselu üssü ABD tarafından inşa edilip,

800 milyon

dolara mal oldu. Üs temiz ayında Varşova'da yapılacak

olan NATO

zirvesinde Kuzey Atlantik İttifakı'na devredilecek. NATO

füzesavarları orta menzilli roketleri atmosferdeki yörüngesinde

tahrip etme kapasitesine sahip. ‘Aegis' adlı füzesavar sistemine

ABD şimdiye kadar bir milyar dolar harcadı. Diğer NATO

üyelerinin mali katkısı son derece düşük kaldı. ABD, Almanya'dan

radar donanımlı savaş gemileriyle sisteme katkıda bulunmasını

istiyor.