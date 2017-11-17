NATO: Erdoğan fotoğrafını seçen subay ordudan atıldı

NATO, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı düşmanla işbirliği yapan düşman olarak gösteren tabloyu seçen subayın ordudan atıldığını açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk'ü seçen kişinin de teknisyen olduğunu belirtildi.

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmasında Norveç'te NATO koordinesinde tatbikat yapan 40 Türk askerini çektiklerini belirtmişti. Erdoğan buna sebep olarak tatbikatta düşman tablosu olarak kendi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmasını gerekçe göstermiş ve "Böyle bir ittifak olamaz" ifadesiyle tepki göstermişti.