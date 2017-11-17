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NATO: Erdoğan fotoğrafını seçen subay ordudan atıldı

Erdoğan, Norveç'te NATO koordinesinde tatbikat yapan 40 Türk askerini çektiklerini belirtmişti

17 Kasım 2017 17:54

NATO, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı düşmanla işbirliği yapan düşman olarak gösteren tabloyu seçen subayın ordudan atıldığını açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk'ü seçen kişinin de teknisyen olduğunu belirtildi.

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmasında  Norveç'te NATO koordinesinde tatbikat yapan 40 Türk askerini çektiklerini belirtmişti. Erdoğan buna sebep olarak tatbikatta düşman tablosu olarak kendi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmasını gerekçe göstermiş ve "Böyle bir ittifak olamaz" ifadesiyle tepki göstermişti.

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