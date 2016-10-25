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15 Temmuz Darbe Girişimi

NATO: Darbe girişiminden sonra karargâhlardaki Türk askerlerinde değişiklik oldu

"Türkiye'nin NATO karargâhlarına Türk askeri personeli sağlayabilmeyi sürdüreceğinden eminim"

25 Ekim 2016 22:57

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından NATO karargâhlarında görev yapan Türk askeri personelde değişiklikler yapıldığını, ancak Türkiye'nin NATO'ya personel sağlayabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Stoltenberg, yarın yapılacak NATO savunma bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, darbe girişiminin ardından ağustos ayında Türkiye ziyaret ettiğini, kasım ayında bir kez daha Türkiye'de temaslarda bulunacağını aktardı. Genel Sekreter, (Darbe girişiminin ardından) NATO karargâhlarındaki Türk askerlerinde değişiklik oldu. Türkiye'nin NATO karargâhlarına Türk askeri personeli sağlayabilmeyi sürdüreceğinden eminim. Bu konuda Türkiye ile yakın bir diyalog içerisindeyiz" şeklinde konuştu. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde bu konuyu da ele alacağını sözlerine ekledi.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil yetkililerle görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Elbette Türkiye temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkına sahip. Önemli olan bunun hukukun üstünlüğü çerçevesinde yapılması" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki bu konuya dair işbirliğini memnuniyetle karşıladığını da söyledi.

 

 

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