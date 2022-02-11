NATO'dan gerilimi artıracak hamle: Doğu kanadına takviye

NATO'nun, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğine yanıt olarak doğu kanadına asker takviyesi planı hazırladığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre plan, başta Romanya olmak üzere Ukrayna'nın güneybatısındaki NATO ülkelerinde çok uluslu muharip birliklerin konuşlandırılmasını öngörüyor. İttifak üyesi 30 ülkenin NATO'nun söz konusu planını bu hafta yazılı olarak onayladığı, kararın Çarşamba günü NATO Savunma Bakanları toplantısında teyit edildikten sonra resmen kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Planın ilkbahar aylarında hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Rusya, Batılı ülkelerle yaşadığı gerginlikte Aralık ayında NATO ve ABD'den güvenlik garantileri talep etmiş, NATO'nun doğuya genişlemeyi durdurmasını askeri gerilimin azaltılmasında en önemli koşul olarak öne sürmüştü. Rusya, NATO'nun başta Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere eski Sovyet nüfuz alanına genişlemesini kendi güvenliğine tehdit olarak görüyor. NATO ise Rusya'nın bu talebini reddetmiş, NATO'nun açık kapı politikasını değiştirmeyeceği ve her egemen ülkenin hangi ittifakta yer alacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini bildirmişti.

NATO'nun doğu kanadına muharip güçler konuşlandırma planına Rusya'nın vereceği tepki merakla bekleniyor. Ancak uzmanlar, NATO'nun adımının Rusya ile gerilimi artırmasından endişe etmekle birlikte, asker takviyesinin bölgedeki belirli NATO üyeleriyle sınırlı kalacağına da işaret ediyor. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çarşamba günü yaptığı açıklamada NATO birliklerinin Macar topraklarına konuşlanmasını gerekli görmediğini bildirmişti.

Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya takviye

NATO'nun halihazırda Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya ile Polonya'da muharip güçleri bulunuyor. Takviye planına göre Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Slovakya'ya da çok uluslu NATO birlikleri konuşlandırılacak.

Çok uluslu birliklere hangi ülkelerin asker göndereceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak ABD ve Fransa'nın asker göndermesine kesin gözüyle bakılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ocak ayında yaptığı açıklamada, NATO'da bir karar alınması durumunda ülkesinin sorumluluk üstleneceğini bildirmişti. ABD'nin Romanya'ya yaklaşık bin asker konuşlandırma süreci de halihazırda başlamış durumda.

NATO kaynakları, doğu kanadındaki askeri takviyenin sadece Rusya'nın tavrına yanıt anlamı taşıdığına vurgu yaparak, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına kadar olan dönemde NATO'nun Doğu Avrupa'da çok uluslu birlikler konuşlandırmadığına işaret ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak Batı'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde bulunduğu endişesine yol açıyor.