NATO'daki 'gerilimi düşürme' görüşmeleri kesildi; MSB: Yunanistan toplantılara katılmadı

Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği ortaya çıktı.

MSB, "Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşmenin, Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini" açıkladı.

Açıklamada, ilki 3 Eylül'de olmak üzere bugüne kadar altı toplantının yapıldığı, son toplantının ise Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

Açıklamada, "NATO Karargahı'ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen 'Teknik Düzenlemeler Metni' 1 Ekim'de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti" denildi.