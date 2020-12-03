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NATO'daki 'gerilimi düşürme' görüşmeleri kesildi; MSB: Yunanistan toplantılara katılmadı

03 Aralık 2020 16:51

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimin azaltılması için NATO nezdinde devam eden görüşme trafiği kesildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın toplantılara katılmama kararı nedeniyle görüşmelerin kesildiğini açıkladı.

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