NATO, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Salisbury saldırısına tepki olarak, "NATO bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettim. Aynı zamanda beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğim." dedi.

Stoltenberg, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesine ilişkin NATO'nun aldığı önlemler hakkında Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun birlik olarak hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, Rus diplomatlara ilişkin kararın ardından NATO'daki Rusya misyonundaki personel sayısının 10 kişi azalarak 20'ye düştüğünü belirtti.

Stoltenberg, alınan kararın Rusya'ya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini, Moskova yönetiminin "kabul edilemez ve tehlikeli davranışlarının bir maliyeti olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Rusya'nın, Salisbury saldırısının ardından yapıcı bir tepki vermediğini savunan Stoltenberg, "Davranışlarımız tüm müttefiklerimizin çok ciddi güvenlik endişelerini yansıtıyor ve Rusya'nın davranışlarına yönelik uluslararası tepkinin bir parçasını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi ve beklemede olan 3 akreditasyonu da reddetme kararının "orantılı" olduğunu bildirdi.

NATO'nun Rusya'ya yönelik genel politikasında bir değişikliğe gidilmeyeceğine işaret eden Stoltenberg, ittifakın Rusya'ya ilişkin caydırıcılık ve diyalog içeren çift ayaklı tutumunu sürdüreceğini aktardı. Stoltenberg, bu çerçevede bir sonraki NATO-Rusya Konseyi için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Bu kararın somut olarak ne anlama geldiğinin sorulması üzerine ise Stoltenberg, ittifak ülkeleri ve ortaklarının verdiği tepki sonucu Rusya'nın NATO ülkelerinde istihbarat çalışmaları yapma kabiliyetinin azalacağını kaydetti.