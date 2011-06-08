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Dünya

NATO BOMBARDIMANINDA 29 ÖLÜ TRABLUS (A.A)

08 Haziran 2011 01:21

-NATO BOMBARDIMANINDA 29 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 07.06.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'a yapılan NATO bombardımanında 29 kişinin öldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan 60 kadar saldırıda en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Bunun başkentte şimdiye kadarki en şiddetli bombardıman olduğunu belirten İbrahim, saldırılardan bazılarında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahının ve karargahın yakınındaki bir askeri kışlanın da hedef alındığını ifade etti. Pazartesi sabaha karşı yapılan saldırıların Libya Televizyonunun bir binasını da hedef aldığını belirten İbrahim, burada 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Gündüz yapılan saldırıların daha korkunç olduğunu çünkü günboyu aile üyelerinin ayrı ayrı yerlerde bulunduğunu belirten İbrahim, ''Trablus'ta on binlerce çocuk var. Çocukların yaşadığı şoku ve dehşeti tahayyül edebilirsiniz. Çocukları kendilerinden uzakta bulunan ve kontrol etme imkanına sahip olmayan ebeveynlerin endişesini tahayyül edebilirsiniz'' dedi. Kaddafi bu akşam bombardıman sürerken beklenmedik bir şekilde televizyonda açıklama yaparak, ölümüne savaşacaklarını bildirmiş ve ''Biz sizin silahlarınızdan, uçaklarınızdan daha güçlüyüz. Libya halkının sesi patlamaların sesinden daha güçlü'' demişti.

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