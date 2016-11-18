NATO: Bazı Türk askerleri iltica başvurusu yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakta görevli bazı Türk askerlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası bulundukları ülkelere ltica başvurusunda bulunduklarını söyledi. Stoltenberg böylece Alman medyasında çıkan haberleri doğrulamış oldu.

Jens Stoltenberg, "NATO komuta yapılanmasında görevli bazı subayların görevli oldukları üye ülkelerde iltica başvurusunda bulundukları doğrudur" dedi.

Stoltenberg, iltica başvuruları konusunda kararı, tek tek başvurulan ülkelerin makamlarının vereceğini söyledi.

Ancak NATO Genel Sekreteri hangi ülkelerde, kaç subayın, hangi gerekçelerle başvurduğu gibi detaylara girmedi.

Stoltenberg, Pazar günü İstanbul'a gidecek.

Alman medyasında dün yer alan haberlerde, Rheinland-Pfalz eyaletinin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

ARD televizyonu ve DPA Haber Ajansı, eyalet yetkililerinin, iltica başvurusu yapan askerlerin sayısına ilişkin bilgi vermekten kaçındıklarını vurgulamıştı.

Rhineland-Palatinate eyaletinin Mainz'de bulunan Uyum Bakanlığı Sözcüsü, "Kişisel hakların korunması ve güvenlik gibi gerekçeler nedeniyle sözü edilen bireylerin iltica süreçleriyle ilgili bilgi veremiyoruz" diye konuşmuştu.

Kaiserslautern'e 16 km uzaklıktaki Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki havagücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi.

Üste 30'u Türk 500 asker bulunduğu bildiriliyor.