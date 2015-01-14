T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO, Almanya'ya baskı yapıyor

Başbakan Angela Merkel bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Stoltenberg, Almanya'nın savunma harcamalarını arttırmasını istiyor.

14 Ocak 2015 12:27


NATO üyesi 28 ülkenin liderleri, eylül ayında bir dizi karar almış, bu kapsamda bütçede savunmaya ayrılan payın 10 yılda gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırılması hedefi belirlenmişti. NATO, askeri harcamaları halen yüzde 1,3 seviyesinde bulunan Almanya'dan bu oranı arttırıcı adımlar atmasını talep ediyor.

Merkel-Stoltenberg görüşmesinde ayrıca Doğu Avrupa’da görev yapacak manevra gücü yüksek birliğe ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor. "Mızrak ucu" olarak nitelenen özel birliklerin Almanya'nın liderliğinde yapılandırılması öngörülüyor.

Özel birlikler Ukrayna krizinden dolayı Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından gündeme getirilmişti. 2016'da hazır hale gelecek özel birliklerin önemli bir kısmını karargâhı Almanya'nın Münster şehrinde bulunan Alman-Hollanda Kolordusu meydana getiriyor. Kolordu, NATO bünyesindeki "Acil Mukabele Kuvveti" kara birimlerinin komutasını bugün törenle devralacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'n Merkel'in ardından Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Angela MerkelNATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergAlmanyaDoğu AvrupaUkraynaBaltıkPolonyaAlmanya MünsterAlman-Hollanda KolordusuNATOMukabele Kuvveti34;Genel Sekreteri Jens Stoltenberg MerkelDışişleri Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24