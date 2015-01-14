NATO, Almanya'ya baskı yapıyor



NATO üyesi 28 ülkenin liderleri, eylül ayında bir dizi karar almış, bu kapsamda bütçede savunmaya ayrılan payın 10 yılda gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırılması hedefi belirlenmişti. NATO, askeri harcamaları halen yüzde 1,3 seviyesinde bulunan Almanya'dan bu oranı arttırıcı adımlar atmasını talep ediyor.

Merkel-Stoltenberg görüşmesinde ayrıca Doğu Avrupa’da görev yapacak manevra gücü yüksek birliğe ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor. "Mızrak ucu" olarak nitelenen özel birliklerin Almanya'nın liderliğinde yapılandırılması öngörülüyor.

Özel birlikler Ukrayna krizinden dolayı Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından gündeme getirilmişti. 2016'da hazır hale gelecek özel birliklerin önemli bir kısmını karargâhı Almanya'nın Münster şehrinde bulunan Alman-Hollanda Kolordusu meydana getiriyor. Kolordu, NATO bünyesindeki "Acil Mukabele Kuvveti" kara birimlerinin komutasını bugün törenle devralacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'n Merkel'in ardından Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.