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Kültür-Sanat

National Geographic’ten Guantanamo belgeseli

National Geographic, ABD’nin terörizmle mücadeledeki kötü muamelesinin sembolü Guantanamo ile ilgili belgesel hazırladı.

06 Nisan 2009 03:00

National Geographic, 11 Eylül’den sonra ABD’nin terörizmle mücadeledeki kötü muamelesinin dünya çapında sembolü olan, terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo’yu gözler önüne seren bir belgesel hazırladı.

National Geographic’in hazırladığı 'Dikenli Tellerin Ardında Guantanamo' (Explorer: Inside Guantanamo) adlı belgesel, ilk kez bu tutukevine etraflıca bakılması açısından önem taşıyor.

Belgeselde, gardiyanların tutukevini savaş meydanıymış gibi tasvir eden görüşleri görüntüler eşliğinde işlenirken, terör şüphelisi olarak tutulan mahkûmlar, parmaklıklar arkasında geçen yıllarını anlatıyor. Mahkûmların, Amerikalı gardiyanlarını ‘Müslümanlara karşı eli kanlı saldırganlar’ olarak nitelediği belgeselde, mahkûmlar ile gardiyanlar arasında günlük gerginlikler resmediliyor. 

'Fiziksel ve psikolojik bir savaş alanı'

Guantanamo’nun yöneticilerinden Albay Bruce Varg belgeselde, “Burası, terörle savaşın hâlâ bir parçası"; bir mahkûm da "Burası fiziksel ve psikolojik bir savaş alanı" ifadesiyle tutukevini tanımlıyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın geçen ocakta tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını vermesinden sonra, bu belgesel belki de tutukevine son bir bakış olacak.

National Geographic ekibinin serbest bırakılan mahkûmlarla görüşmek için Afganistan ve İngiltere'ye gittiği ve Amerikalı siyasetçiler, istihbarat yetkilileri ve her iki tarafın avukatlarıyla görüştüğü bu belgeselde, tutukevinin bir günü de ayrıntılarıyla anlatılıyor.

National Geographic, geçen yıl ağustosta çektiği 1.5 saatlik belgeseli, 12 Nisan Pazar günü ABD ve diğer ülkelerde yayımlayacak.

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