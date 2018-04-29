National Geographic Yılın Seyahat Fotoğraflarını seçti

Sergio Tapiro Velasco'nun çektiği bu fotoğraf, 2017 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafları yarışmasında büyük ödülü kazandı. Velasco on yıllardır Meksika'daki Colima volkanının fotoğraflarını çekiyordu. Bu fotoğrafı çekebilmek için dağın faaliyetlerindeki artışı özenle takip etti.

Valseco o anları şöyle anlatıyor:

"Kameranın ekranına baktığımda tek yapabildiğim şey izlemekti. Bu doğanın gücünü gösteren imkansız bir fotoğraftı ve hayatımın karesi olacağına eminim."

Kazanan fotoğraf üç kategoride elemeyi geçen fotoğrafların arasından seçildi: İnsan, kent ve doğa. Hiromi Kano bu fotoğrafla doğa kategorisinde ikinci sırayı aldı.

Üçüncü sırada ise Kosta Rika'da bir köprüyü geçen 35 timsahın fotoğrafı yer aldı.

Sinha, "Karadaki timsahlar ile sudakilerin arasındaki keskin farkı göstermek istedim. Bu bulanık sularda bu canavarların vücut hatları kendisini saklıyor. Bedenlerinin genişliği yalnızca karaya çıktıklarında belirginleşiyor" diyor.

Clane Gessel'in fotoğrafı ise Güney Amerika'nın güney ucundaki Şili'de yer alan mermer mağaralarda çekildi.

Japonya'nın Tamba bölgesindeki ücra bir köy, fotoğrafçı Yutaka Takafuji'nin ateşböceklerini çekmesi için eşsiz bir imkan sağladı.

Norbert Fritz kent kategorisini bu fotoğrafla kazandı. Fotoğraftaki mekan ise Stuttgart'ta bulunan kent kütüphanesi.

Fritz bu mekan için "Merkezindeki geniş boşlukla eşsiz bir atmosfere sahip" diyor.

Hong Kong'un bu havadan çekilen fotoğrafı, Andy Yeung'a kent kategorisinde ikincilik ödülü getirdi:

"Bu fotoğraf serimin insanları Hong Kong'daki klostrofobik yaşam koşulları hakkında yeni bir perspektiften düşünmesini sağlayacağını umuyorum."

Misha De-Stroyev, Norveç'in Lofoten adalarındaki bu futbol sahasını 120 metre yukardan görüntüledi.

Fotoğrafı çekmeden önceki hafta yağmurlu ve soğuk geçse de bir günlüğüne açan güneş, kendisine çekim yapma imkanı sağlamış.

Japonya'daki Gifu bölgesindeki bu renkli bina Tetsuya Hashimoto'ya mansiyon ödülünü getirdi.

İnsan kategorisinde birinci sırayı Dilek Uyar aldı. Uyar, Konya'nın Sille köyünde bir dervişi böyle görüntüledi.

İnsan kategorisinde ikinci sırayı ise Julius Y'nin bu fotoğrafı aldı. Rembrant'ın De Staalmeesters resminin önündeki kalabalığın fotoğrafını çeken Julius Y, resimdeki karakterlerin de kalabalığı dikkatle izliyormuş gibi göründüğünü söylüyor.

Rodney Bursiel'in çektiği bu fotoğrafta sörfçü Donavon Frankenreiter var. Bursiel, Fiji'de çektikleri bu fotoğraf için, "Her zaman yeni açılar ve perspektifler ararım. Sıradan sörf fotoğraflarında çekilmeyen bir şey kalmamıştı, bu yüzden biraz yaratıcı olmak istedim" diyor.

Bangladeş'in Gazipur kentindeki Tongi tren istasyonunda bir adam, yağmurdan sırılsıklam olmuş trenin penceresinden Moin Ahmed'in kamerasına bakıyor.

"Bir anda karşıma meraklı bir çift göz çıktı. Solunda ise yağmurdan korunmak isteyen birinin şemsiyesi vardı" diyor Ahmed.

Yeni Delhi'deki bir camideki baba ve oğlu birlikte oturuyor. Fotoğrafçı Gobit George bu fotoğrafla iki neslin arasındaki bağı basit ve sevgi uyandıracak bir halde aktarmayı başardığını söylüyor.