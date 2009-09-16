Nathalie Clein ile viyolonsel tınıları!

İstisnai müzikalitesi ile dünya çapında hayranlık uyandıran viyolonsel sanatçısı Nathalie Clein, 29 Eylül'de, Akbank Sanat’ın yeni sezon açılış konserinde hayranlarıyla buluşacak.

Kendi kuşağının önde gelen viyolonsel sanatçıları arasında yer alan Nathalie Clein, Akbank Sanat’ın yeni sezon açılış konseri için Türkiye’ye geliyor. Sanatçıya, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Londra Konser Orkestrası gibi topluluklarda solistlik yapmış olan ve Nyman’ın piyano konçertosu yorumu ile “Gramophone” ödülünü alan dünyaca ünlü piyanist John Lenehan eşlik edecek. Sanatçı konserden bir gün sonra da yine Akbank Sanat sahnesinde bir masterclass çalışması gerçekleştiriyor olacak.

Viyana’da Heinrich Schniff ile viyolonsel eğitimini sürdürdüğü dönemde Kraliyet Müzik Koleji tarafından verilen Kraliçe Elizabeth Ana Kraliçe Bursu’nu alan Nathalie Clein,1994 yılında BBC tarafından “Yılın Genç Müzisyeni” seçildi. Bu başarı sonrasında uluslararası kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan sanatçı, aynı yıl Eurovision Genç Müzisyenler Yarışması’nı kazanan ilk Britanyalı oldu. “Classical Brit” ödüllerinde 2005 yılının “Genç Britanyalı İcracısı” seçilen Clein, aralarında Londra Senfoni, Kraliyet Senfoni ve Liverpool Filarmoni’nin yer aldığı birçok seçkin İngiliz topluluk ile sahne aldı.

Kariyerini dört farklı kıtada verdiği konser ve resitallerle devam ettiren Nathalie Clein’nın, oda müziği partnerleri arasında Martha Argerich, Lars Vogt, Itamar Golan, Steven Isserlis, Michael Collins gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. EMI Classics’in sözleşmeli sanatçısı olan Clein, Trinity College of Music’in (Londra) eğitim kadrosunda yer alıyor. Sanatçı 1777 yapımı “Simpson” Guadagnini viyolonsel kullanmaktadır.

Konser

Yer: Akbank Sanat

Tarih: 29 Eylül 2009, Salı

Saat: 20:00

Bilet fiyatları: Yetişkin 10 TL; Öğrenci 5 TL

Masterclass

Yer: Akbank Sanat

Tarih: 30 Eylül 2009, Çarşamba

Saat: 13:00

Ücretsiz