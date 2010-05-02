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Kültür-Sanat

Nathalie Cardone İzmir'de konser verdi

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Nathalie Cardone, 13. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'nde konser verdi.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Nathalie Cardone, 13. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'nde konser verdi.
     
İzmir'in Bayındır ilçesi stadyumunda dün gece gerçekleştirilen konserde Cardone'nin ''Filistin'de büyük zulüm işlenmekte, bu konuda sesini yükselten ve herkese ifade edebilen bir başbakanınız oldu. Ona teşekkür ediyorum. Evet, one minute'' sözleri izleyicilerden büyük alkış aldı.
    
Latin Amerikalı devrimci Che Guevara'yı anlattığı ''Hasta Siempre'' şarkısını ilk seslendirdiği gün olan 1 Mayısın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Cardone, tüm insanlığı barışa davet etti.
    
İspanyolca, Fransızca, İngilizce şarkılar söyleyen Nathalie Cardone'nin ''Hasta Siempre'' şarkısına izleyiciler eşlik etti.
    
Cardone, Hasan Yıldırım'ın ''Haberin Var mı'' adlı şarkısını Türkçe olarak söyledi.
    
Konserin sonunda Nathalie Cardone'ye çiçek ve plaket veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kabak, şöyle konuştu:
    
''Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, emek ve dayanışma günü, resmi tatil, resmi bayram. Böyle ortamlarda işçi bayramını uzun yıllar kutlayamadık ama artık birlik ve beraberlik içerisinde kutlayabiliyoruz. Demokratik açılımın, milli birlik ve kardeşlik projesinin boşa gitmediğini görmüş olmak bizi gururlandırıyor.''


 

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