Natenyahu'dan İran'a: Sabrımızı test etmeyin

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Şubat (DHA) – İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmacı olarak katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda kürsüde eline aldığı bir metal parçasının bir İran insansız hava aracına (İHA) ait olduğunu belirterek “Sabrımızı test etmeyin” uyarısı yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu bir İran İHA’sına ait olduğunu ileri sürdüğü metal parçasını havaya kaldırdığı konuşmasında, “Sabrımızı test etmeyin; eğer gerekirse, İsrail sadece İran’ın vesayetlerine değil kendisine karşı da harekete geçer” dedi. Netanyahu İHA parçasını havaya kaldırdığı sırada o sırada Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif’e seslenerek, “Bunu tanıdınız mı? Tanıyor olmanız lazım, sizin çünkü. Bizim sabrımızı test etmeyin” dedi.

Konuşmasında, “İran, Nazi Almanyası değil, fakat iki rejim arasında birçok benzerlik var” ifadelerini kullanan Netanyahu, “İsrail İran rejiminin burnumuzun dibinde bir terör meselesine burnunu sokmasına izin vermeyecektir” diye ekledi.

Geçen hafta 10 Şubat’ta İsrail kendi hava sahasına girmesi nedeniyle bir İHA düşürmüş, bu İHA’nın İran’a ait olduğunu açıklamıştı. Sonrasında İran ve Suriye arasındaki ilişkiler biraz daha gerilmiş, Suriye’de İsrail’e ait bir F-16’nın düşürülmesinin ardından ise İsrail Suriye’deki Suriye ve İran hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Soru cevap bölümünde İsrail ve Filistin arasındaki sorunların iki-devletli bir çözüm önerisi hakkında görüşleri sorulan Netanyahu “Tam bir Filistin devletini desteklemediğini” söyleyerek yanıt verdi. Filistin’lilerin kendilerini yönetebilme hakları olması gerektiğini söyleyen Netanyahu “Fakat bizim güvenliğimizi tehdit etme özgürlükleri olamaz” dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Netanyahu\'nun Münih Güvenlik Konferansı\'ndaki konuşması

- Soru cevap bölümü