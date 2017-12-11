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Dünya

Natenyahu: Son yedi yıldır Kudüs zaten İsrail'in başkentiydi

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu Kudüs'ün zaten yedi yıldır İsrail'in başkenti olduğunu söyledi

11 Aralık 2017 14:22

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu Kudüs\'ün zaten yedi yıldır İsrail\'in başkenti olduğunu söyledi.
Natenyahu Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel’de basın toplantısı düzenledi. 
Güvenlik, refah ve barışın önemini vurgulayan Netenyahu, “Birleşmiş Milletler tarihi bir gerçeği reddediyor. Son yedi senedir Kudüs zaten İsrail’in başkentiydi. ABD başkanı Trump yalnızca gerçeği masaya yatırdı. Barış için gerekli olan şey tam olarak bu. Barışın özü budur. Cumhurbaşkanının ve benim ofisim, parlamento, yüksek mahkeme zaten Kudüs’te bulunuyordu. Artık Filistinliler’in bir Yahudi devleti olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir. Ve bu devletin bir başkenti var, o da Kudüs’tür. Kudüs, İsrail\'in başkentidir. Kimse bunu inkar edemez” dedi. 
Netenyahu ayrıca Avrupa’nın İsrail için önemli olduğunu söyledi ve “bu yüzden buradayım” dedi. (Fotoğraflı)

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