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Dünya

Nate fırtınası Orta Amerika'da 22 kişiyi öldürdü

Kasırganın 8 Ekim Pazar günü ABD'nin güney kıyılarına ulaşması bekleniyor

06 Ekim 2017 16:38

Tropikal Nate fırtınası, Kosta Rika, Nikaragua ve Honduras'ta en az 22 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra kuzeye, ABD'ye doğru ilerlemeye başladı. 20 kişinin de kayıp olduğu Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.

Fırtına yoğun yağışa ve yolları tıkayıp, köprüleri ve evleri yok eden toprak kaymaları ve sele neden oldu. Kosta Rika'da yaklaşık 400 bin kişinin suyu kesilirken, binlerce kişi geceyi sığınaklarda geçirdi.

Kosta Rika'da 8 kişinin ölümüne yola açan fırtına, kuzeye ilerleyip geçtiği Nikarakagua'da da 11 kişinin yaşanmına mal oldu. Honduras'ta da 3 kişi ölürken, bazı kişilerden de haber alınamadığı bildirildi.

El Salvador'da da bir kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybeti.

Kosta Rika'da tren seferleri ve onlarca uçuş iptal edildi. 10'dan fazla milli park da ziyarete kapatıldı. Fırtına, Nikaragua'da da altyapıya büyük zarar verdi.

Uzmanlar Nate kasırgasının güçlenip kategori 1 kasırgaya dönüştükten sonra pazar günü ABD'nin güney kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Florida'dan Teksas'a dek bölgede yaşayanlar fırtınaya hazırlıklı olmaları için uyarıldı. Nate, ABD'ye ulaşırsa bu yıl ülkeyi vuran üçüncü bu tür felaket olacak.

Hem Teksas hem de Florida hala Harvey ve İrma Kasırgasıları'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.

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