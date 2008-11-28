'Nataşa' sözünün hakaret olduğu tescillendi

Mecidiyeköy’deki Çevre Hastanesi’nin sahibi Dilek Aşıcıoğlu’nun Rus Yatırım Uzmanı Ekaterina Klopicheva’ya "Nataşa" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, dördüncü kez aynı kararı vedi. Yargıtay’dan üç kez dönen davada mahkeme, Dilek Aşıcıoğlu’na yine 2 bin YTL tazminat ve bir ay hapis cezası verdi.



Mecidiyeköy’deki Çevre Hastanesi’nin sahibi Dilek Aşıcıoğlu, 5 Kasım 2003 günü, Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki Çağla Çiçekçisi’nin önünde, yatırım uzmanı Rus Ekaterina Klopicheva, "Aracını başka yere park et, arabamı çıkaramıyorum" dedi. Rus Ekaterina Klopicheva, "Biraz bekle, çiçek alıp geleceğim" yanıtını verince tartışma çıktı. Ekaterina Klopicheva, kendisine oğlu Alex’in (7) önünde "Nataşa" ve "Rus o...u" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Dilek Aşıcıoğlu’na 50 bin YTL’lik tazminat davası açtı. Sarıyer 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 ay süren yargılamanın sonunda Dilek Aşıcıoğlu’na 2000 YTL tazminat ve bir ay hapis cezası verdi. Hapis cezası 188 YTL çevrildi. Bu ceza da Dilek Aşıcıoğlu’nun sabıkası olmadığı gerekçesiyle ertelendi. İki taraf da davayı Yargıtay’a taşıdı. 2000 YTL cezanın sanık için ceza değil "ödül" olduğunu savunan Ekaterina Klopicheva, "Bu ceza, sanık için caydırıcı olamaz hatta kendisinde ’2000 YTL veririm, herkese o...u derim’ izlenimi uyandırabilir" dedi. Dilek Aşıcıoğlu da, "Bana dava dilekçelerinde, ’dul ve sarhoş’ diyerek saldırdı" diye Klopicheva’yı suçladı. Yargıtay tarafından üç kez usulden görüşülmek üzere geri gönderilen ve sil baştan görülen davanın önceki günkü duruşmasında mahkeme aynı kararı verdi.

