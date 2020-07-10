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Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm nedir?

"Karşı çıktıkları trans kadınların feminen ya da maskülen olması değil; trans kadın olmalarıdır"

10 Temmuz 2020 12:28

Youtuber Natalie Wynn, YouTube kanalında yayınladığı videoda, Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm'in (TERF) transfobik endişelerini, "Karşı çıktıkları trans kadınların feminen ya da maskülen olması değil, trans kadın olmalarıdır" sözleriyle yorumladı.

Natalie Wynn, 'Gender Critical/Cinsiyet Eleştirisi ' isimli bir videoda, Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm'in  (TERF) trans bireylere karşı 'cinsiyet eleştirisi' diye dillendirdikleri söylemleri 'TERF Bir Hakaret' başlıkları altında yorumladı.

KAOS GL'den Zeynep Yıldız'ın Türkçe'ye çevirdiği videoda, TERF'in ne olduğu ele alınıyor.

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