Natalie Wood dosyası 30 yıl sonra açılıyor

T24 - Rus asıllı Amerikalı kadın sinema oyuncusu Natalie Wood'un ölümüyle ilgili soruşturma 30 yıl aradan sonra yeniden açılıyor.







Dedektifler 29 Kasım 1981'de Robert Wagner'la evliyken, eşinin yatından denize düşerek boğulan Natalie Wood'un gizemli ölümüyle ilgili soruşturmalarını yeniden açtı.





Los Angeles bölge şerifliği sözcüsü Steve Whitmore yaptığı açıklamada, dedektiflerin elde ettiği yeni bilgilerin soruşturmanın yeniden açılmasına neden olduğunu söyledi.





Whitmore, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermezken, dedektiflerin bugün bir basın toplantısı yapmayı planladıkları, ayrıca davayla ilgili bilgisi olanların şeriflik yetkilileriyle bağlantı kurmaları istendi. Wood'un eski kocası Robert Wagner de şerifin bürosunun gerekli işlemleri yapacağına emin olduklarını, ancak soruşturmanın yeniden açıldığı konusunda bilgilendirilmediklerini ifade etti.



Asıl adı Natalia Nikolaevna Zakharenkov olan Amerikalı sinema oyuncusu 20 Temmuz 1938'de doğdu ve sinema hayatı boyunca 3 kez Oscar'a aday gösterildi. Rus göçmeni bir ailenin üç kızından ortancası olan Natalie Wood'un yaşamına yön veren oyunculuk kariyerine annesinin yönlendirmesiyle başladı. Henüz dört yaşındayken annesinin zoruyla kamera karşısına geçerek sanat hayatına adım atan Natalie, 6 yaşındayken bilinen sahne adını aldı. Hollywood'da sekizinci filmini çevirdiği 1953'te kendisinden 23 yaş büyük olan Frank Sinatra ile ilişkisiyle gündemde olan Natalie'nin, kendisine büyük ün getiren Asi Gençlik filmi aktörlerinden Raymond Burr ile de ilişkisi olmuştu.



Hollywood'da giderek sivrilen sanatçı, Oscar adayı olduysa da kazanamadı. Birçok filmde, değişik rollerde yer aldı; seçkin ve önemli oyuncularla çalıştı. Asi Gençlik filminde başrolü paylaştığı James Dean'le yaşadığı aşk, onu derinden etkiledi. Warren Beatty, Denis Hopper ve Steve McQueen gibi önemli oyuncular genç yıldızın yaşamında yer eden aşklardandı. Natalie Wood, son olarak boşandığı eski eşi Robert Wagner'e gerçekten aşık olduğunu anlayınca onunla ikinci kez evlendi, ancak genç denebilecek bir yaşta hayatını kaybetti.



Wagner'la evliyken, eşinin yatından denize düşerek boğulan Natalie Wood'un sır dolu ölümü aydınlatılamamış, şüpheli olan kocası ve Christopher Walken delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlardı. Yaşamı boyunca karanlık sulardan ve boğulmaktan korkan sanatçının sonu korktuğu şekilde olmuştu.