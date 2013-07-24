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Kültür-Sanat

Natalie Portman'dan ikinci yönetmenlik denemesi

Oynadığı ilk film Léon'dan beri oyunculuktaki yeteneği ortada olan başarılı aktris Natalie Portman, ilk uzun metrajlı filmini çekmeye hazırlanıyor

24 Temmuz 2013 18:53

Israel Hayom internet sitesinde yayınlanan habere göre, Portman, İsrailli yazar Amos Oz'un "A Tale of Love and Darkness" isimli otobiyografik romanını beyazperdeye uyarlayacak.
 
Black Swan'daki rolüyle Oscar ve oyunculuk kariyeri boyunca bir çok ödül alan Portman, daha önce de "New York I Love You" isimli kısa filmde yönetmen koltuğuna oturmuştu.
 

Çekimler Kudüs'te

 
Güzel oyuncu kısa bir süre içinde, çekim yapacağı yerleri belirlemek üzere, 1981 yılında kendisinin dünyaya geldiği Kudüs'e gidecek.
 
Israel Hayom'daki habere göre Portman filmin senaryosu için iki yazar ile birlikte çalışacak ancak bu kişilerin isimleri henüz bilinmiyor. Şu an var olan taslak ise yazar Amos Oz tarafından onaylanmış durumda.
 
"A Tale of Love and Darkness"ta (Aşkın ve Karanlığın Hikayesi) Oz'un Kudüs'te geçen çocukluğundan bir Kibbutz'a gelişine değin hikayesi ve siyasete girişi konu ediliyor. 
 

Barış yanlısı Amos Oz

 
İsrailli romancı Amos Oz, aynı zamanda gazeteci, yazar ve barış yanlısı bir aktivisttir. Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınır. İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Şimdi Barış'ın (Peace Now) kurucularındandır.

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