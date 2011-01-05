Natalie Portman'a ikinci sansür

T24- Ünlü oyuncu Natalie Portman'ın oyuncu Ashton Kutcher'la başrollerini paylaştığı No String Attached filminin fragmanına 18 yaş altındakilere uygun olmadığı kararı alındı.



Ashton Kutcher ile Natalie Portman ilk fragmanında sıradan bir komedi gibi görünen 'No Strings Attached' (Koşulsuz) adlı filmi için riskli bir karar aldı ve Amerikan film değerlendirme kurumunun 'R-Rated' (18 yaşından küçüklere uygun olmama ibaresi) verdiği yeni bir fragman yayınladı.

'Seks yapan arkadaşlar, hâlâ iyi arkadaş kalabilirler mi?' solganına sahip filmde iki yakın arkadaşı canlandıran ikilinin beraber olmaya başladıktan sonra başlarına gelenler anlatılıyor.

21 Ocak'ta ABD'de gösterime girecek filmde Mindy Kalig, Jake M. Johnson, Greta Gerwig ve Ludacris gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Portman'ın başka bir filminde giydiği bikini de yapımcıları tarafından uygunsuz bulunarak sansürlenmişti.