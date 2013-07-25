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Kültür-Sanat

Natalie Portman yönetmen oluyor

Oscarlı oyuncu Natalie Portman, yönetmen olmaya hazırlanıyor

25 Temmuz 2013 16:50

Ünlü oyuncu Natalie Portman, İsrailli yazar Amos Oz’un 'A Tale of Love and Darknes' adlı kitabını beyazperdeye uyarlamaya hazırlanıyor. Böylece Portman, ilk kez uzun metraj bir filmde yönetmen koltuğuna oturacak.
 
İsrailli yazar Amos Oz’un A Tale of Love and Darkness adlı otobiyografik romanından uyarlanacak filmde, Portman aynı zamanda yazar henüz 12 yaşındayken intihar eden annesini de canlandıracak.

Oz, 5-6 yıl önce Portman’ın kitabını okuduğunu ve film haklarını kendisinden istediğini açıkladı. Kitap, Oz’ın 1940’lardaki Kudüs’teki çocukluk günlerini anlatıyor.

Yazar, Portman’ın Eylül ayında İsrail’e gelerek film hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

İsrail’de dünyaya gelen 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra ailesiyle ABD’ye yerleşti. Portman, 2011’de ‘Siyah Kuğu’ filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar’ını kazandı.

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