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Natalie Portman evlendi

Natalie Portman Black Swan filminin çekimlerinde tanıştığı ve bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Benjamin Millepied’le evlendi

06 Ağustos 2012 14:53

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman, Black Swan (Siyah Kuğu) filminde beraber rol aldığı kareograf sevgilisi Benjamin Millepied’le evlendi.
 
Hollywood’un ünlü oyuncusu Natalie Portman Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde tanıştığı ve bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Benjamin Millepied’le evlendi.

Bir çocuğa sahip olan  çift, geçtiğimiz Cumartesi günü aileleri ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

Oğulları Aleph’in pijamayla katıldığı seremoni, basından gizli yapıldı.

Çiftin düğüne katılan misafirlerinden biri E! Online magazin sitesine  yaptığı açıklamada: ‘’Haftasonunun güzelliği basından saklanmış olmasıydı. Herkes çok rahattı ve çok güzel vakit geçirdi. Tören inanılmazdı.’’ dedi.

Törene cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle girmeyi yasaklayan çift davetlileri ,o güne özel kiralanan araçlarla, sıkı güvenlik önlemleri altında törenin yapıldığı yere getirtti.

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