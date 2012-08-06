Natalie Portman evlendi

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman, Black Swan (Siyah Kuğu) filminde beraber rol aldığı kareograf sevgilisi Benjamin Millepied’le evlendi.



Hollywood’un ünlü oyuncusu Natalie Portman Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde tanıştığı ve bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Benjamin Millepied’le evlendi.

Bir çocuğa sahip olan çift, geçtiğimiz Cumartesi günü aileleri ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

Oğulları Aleph’in pijamayla katıldığı seremoni, basından gizli yapıldı.

Çiftin düğüne katılan misafirlerinden biri E! Online magazin sitesine yaptığı açıklamada: ‘’Haftasonunun güzelliği basından saklanmış olmasıydı. Herkes çok rahattı ve çok güzel vakit geçirdi. Tören inanılmazdı.’’ dedi.

Törene cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle girmeyi yasaklayan çift davetlileri ,o güne özel kiralanan araçlarla, sıkı güvenlik önlemleri altında törenin yapıldığı yere getirtti.