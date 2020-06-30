'Nasyonel sosyalist pizza' iki kişinin kovulmasına sebep oldu

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ABD'nin Ohio eyaletinde bir çiftin sipariş ettikleri pizzanın üzerine İtalyan sucuklarının bir dönem Almanya'da hüküm süren ve milyonlarca azınlık mensubunu katleden Nazi Partisi'nin sembolü olan gamalı haç şeklinde yerleştirilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Little Caesars, pizzanın yapıldığı şubesindeki iki çalışanının işlerine son verdi.

Pizzayı teslim alan Misty Lanka isimli vatandaş, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, "Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bu gerçekten çok üzücü, rahatsız edici ve hiç komik değil" yazdı.

Daha sonra CBS canlı yayınına bağlanan Lanka, "Şu anki iklimde kim böyle bir şaka yapar ki?" diye sordu. ABD'nin birçok noktasında sistematik ırkçılık karşıtı eylemler sürüyor.

Little Caesars, olayla bağlantılı çalışanlarının kovulduğunu duyurdukları açıklamada bu tür davranışlara sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı.