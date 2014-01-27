Nasyonal Sosyalizm kurbanları anıldı



Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi Soykırımı için bir simge niteliği taşıyor. Günün anısına 1996'dan beri her yıl düzenli olarak Federal Alman Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm kurbanları anılıyor.

Federal Meclis'te bu yıl düzenlenen törende 95 yaşındaki Rus yazar Daniil Granin bir konuşma yaptı. Leningrad'a (bugünkü St. Petersburg) Alman Ordusu tarafından uygulanan kuşatmadan sağ kurtulmayı başaran isimlerden biri olan Granin, Rusça yaptığı konuşmada kuşatma sırasında kentte yaşananları anlattı.

1941 yılının eylül ayından 1944 yılının ocak ayına kadar süren Leningrad kuşatması sırasında 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetmişti. Kuşatma Auschwitz’in kurtarılmasından tam 1 yıl önce, 27 Ocak 1944 tarihinde kalkmıştı.

Törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel de katıldı.

Federal Meclis'teki törenin açılış konuşmasını Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert yaptı. Lammert mülteci yurtlarına yönelik gösterilere de değindiği konuşmasında "Almanya'da hoşgörüsüzlük hoşgörüyle karşılanamaz" ifadelerinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı ve bugün yayımlanan yazıda "İkinci Dünya Savaşı ülkelerimiz arasındaki ilişkide derin yaralar açtı. Almanların Ruslara verdikleri acıların hatırasını canlı tutmak görevimizdir" ifadelerinde bulundu.

Federal Meclis'teki törenin yanı sıra Auschwitz toplama kampı da bir delagasyon tarafından ziyaret edildi. Delegasyon içerisinde 61 İsrail milletvekilinin yanı sıra Yahudi Soykırımı'ndan sağ kalan insanlar ve İsrail ordusu mensupları da yer aldı.