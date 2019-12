-NASUH MAHRUKİ BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı olan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hayatın farklı alanlarında herkesin bir 'Everest'i olduğunu ifade ederek, ''Her birimiz farklı branşlarda üretkenlikler ortaya koyabiliriz'' dedi. Küçükçekmece Belediyesince, Halkalı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ''Küçükçekmece Söyleşiyor'' programına konuk olan Mahruki, gençlere başarısının sırrını anlattı. Mahruki, ''Kendi Everest'inize Tırmanın'' kitabıyla ilgili de bilgi vererek, Türkiye'de genç nüfus potansiyelinin gerçek bir performansa dönüşmesini sağlamak için kitabı kaleme aldığını söyledi. Kitapta bulunan 64 maddeyle, her bireyin kendini keşfedip, tanıyıp, kendi güçlü taraflarıyla en yüksek yerlere gelmesi için bir yol haritası çizdiğini vurgulayan Mahruki, disiplinli çalışmanın, başarının temel ögelerinden biri olduğunu ifade etti. Everest'e tırmanış öyküsünü anlatan Mahruki, şöyle konuştu: ''Hayatın farklı alanlarında herkesin bir 'Everest'i vardır. Yani her birimiz farklı branşlarda üretkenlikler ortaya koyabiliriz. Önemli olan tek bir yerde 'iyi' veya 'kötü' olmak değildir. Dikkat edilmesi gereken husus, herkesin kendi kuvvetli taraflarını fark edip yeteneklerini geliştirmesidir.'' Mahruki, ''kendini tanıma'', ''zamanı doğru yönetme'', ''takım kurma'', ''riskleri kullanabilme'' ve ''disiplinli olma'' gibi toplam 64 maddeyi öğrencilerle paylaştı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay da programa katıldığı için Nasuh Mahruki'ye teşekkür ederek, söyleşinin hem kendisi hem de gençler için keyifli ve yeni tecrübeler açısından katkı sağlayıcı olduğunu belirtti.