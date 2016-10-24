Nasuh Mahruki, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Kanal A'da katıldığı A Politik programında İmkander Başkanı Murat Özer ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Lozan' çıkışını tartışırken kullandığı "Vatana ihanetten yargılanacaklar, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da, hepsi. Devran değişecek" ifadesi nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahruki, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Ekim'de yayınlanan programda Murat Özer, Erdoğan'ın, "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik. Kıta sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hâlâ bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz" ifadesiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Lozan'la ilgili çıkış yapıyor tepki Yunanistan'dan geliyor. 'Erdoğan Ege'deki tüm adaları ele geçirmeye çalışıyorlar' diyorlar. Siz birtakım provakatif olayları diyorsunuz ki 'AKP sattı'. Yani 1800 tane kayalıktan bahsediyoruz" demiş. Mahruki'nin Özer'e cevabı ise "Vatana ihanetten yargılanacaklar, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da, hepsi. Devran değişecek" olmuştu.

Maruki'nin sarf ettiği bu sözler sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları “Cumhurbaşkanına hakaret”ten suç duyurusunda bulunmuştu. Hakında soruşturma başlatılan Mahruki, perşembe günü gelmesi için adliyeye çağırıldı. Ancak Mahruki, bir gün önce eşi ve avukatıyla adliyeye gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Murat İnam’a ifade verdi.

"Sözlerim çarpıtıldı"

Savcı İnam’a ifade veren Mahruki, söylediği sözlerin ilk defa kendisi tarafından söylenmediğini belirterek, “Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım söylemişti. MHP Milletvekili Ümit Özdağ ve bazı gazeteciler de beyanlarında adaların kaybedilmesinin vatana ihanet suçu oluşturacağını söylemişti” dedi. Bir gazeteci olarak anayasal çerçevede görüşlerini belirttiğini söyleyen Mahruki’nin, “Bu olayın çarpıtılması beni rahatsız etti. Söylemediğim şeylerin başka türlü anlaşılmasından ben de rahatsız oldum” dediği öğrenildi.

Mahruki'den tepki

Sevk edildiği mahkemeye çıkmak için asansör beklerken gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mahruki şunları söyledi:

“Son derece saçma, Devran değişecek diye bir ifade kullandım diye savcı bey 'FETÖ’cü ağzı' diyerek, niyet okuma yaparak mahkemeye yolladı. Devran değişecek FETÖ’cülerin kodu mu ben nereden bileyim. Günlük hayatta kullanılan bir şey. Sonuçta hukuksuzluk döneminde yaşadığımızı bütün Türkiye, bütünDünya biliyor zaten. Sonuçta bu hukuksuz dönem değişecek. Türkiye evrensel hukuk ilkelerine geri dönecek. Haklı haksız, suçlu suçsuz ayrımı yapılacak anlamında söyledim. Sayın savcı bunun FETÖ’cü ağzıyla kullanılan bir kelime olduğunu söyledi. Normalde ben Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili savunmamı yaptım. Savcı ‘Orası tamam ama şu lafı söylemeseydiniz’ dedi. ‘Ne o’ dedim, ‘Devran değişecek’ dedi. ‘Ne alakası var ki’ dedim, mahalle ağzı sonuçta. Sonuçta Türkiye’nin hukuksuz bir dönemde olduğunu herkes biliyor. Şu zaten hukuksuzluğun ta kendisi şu an yaşıyor olduğum şey. Şimdi mahkemeye gidip ifade vereceğim. İşte devran değişecek ifadesi FETÖ’cülerin kullandığı bir ifadeymiş, sanki kod gibi. Günlük kullanılan bir kelime bu kadar takılmamak lazım. İyi niyet olmadığını düşünüyorum”

"Yine de kötü hisseden, etkilenen herkesten özür dilerim"

Mahruki, bugün Sözcü'de yayımlanan yazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarını yalanlamıştı. "Sn. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim ve tehdit etmedim, estağfurullah, ülkeyi yönetme ve siyaset biçiminden hiç hoşlanmasam da makamına saygısızlık etmeyi aklımdan bile geçirmedim çünkü uygun olmaz" diyen Mahruki, "Yine de işlerin buraya kadar gelmesinde ve geniş bir kesimde yarattığı gerginlikte, AKUT'a ve AKUT'lulara yaşatılan sıkıntılarda, istemeden de olsa sebep olduğum bu olayda kendi payıma düşen kısmı için, başta Sn. Cumhurbaşkanı ve tüm AKUT ailesi olmak üzere bu süreçten rahatsız olan, alınan, kötü hisseden, etkilenen herkesten özür dilerim" ifadesini kullanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını sosyal medya hesabında duyuran Mahruki'nin paylaşımları şöyle:

Savcı Cumhurbaşkanı'na tehdit iddiasında 'devran değişecek' sözüme takılıp FETÖ'cü ağzı diye tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. PES! — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) 24 Ekim 2016

Yargının normalleşeceğini kast ettiğim ve Savcı'ya izah ettiğim halde 'devran değişecek' dedim diye Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama istedi — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) 24 Ekim 2016

Nasuh Mahruki'nin 10 Ekim'de konuk olduğu A Politik programında yaşananlar ise şöyle: